Львовская полиция забрала ребенка у матери-наркоманки

Женщина с гражданским мужем делала инъекции на глазах у двухлетней дочери.

Львовская полиция забрала ребенка у матери-наркоманки

Полиция забрала двухлетнюю дочь у матери, употребляющей наркотики. Девочка, которой в июле исполнится два года, находится под наблюдением врачей, решается вопрос о лишении матери родительских прав. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.В понедельник, 18 июня, в социальных сетях появился видеоматериал, на котором зафиксирован факт возможного употребления наркотических средств неизвестных мужчины и женщины в присутствии малолетнего ребенка.

Правоохранители установили, что на видео, которое было снято на улице Княгини Ольги во Львове, зафиксированные 43-летний мужчина и его 35-летняя гражданская жена. Девочка, которой в июле исполнится два года, является их общим ребенком. Как выяснилось, у женщины есть еще один ребенок, 9-летний сын, которым занимается бабушка.

Гражданские супруги проживает во Львове, в их доме также побывали правоохранители и сотрудники социальных служб.

19 июня, сотрудники сектора ювенальной превенции Франковского отдела полиции совместно с сотрудниками отдела социальной работы и службы по делам детей Франковской районной администрации временно поместили ребенка в специализированное учреждение. Девочку обследуют врачи.

Сейчас решается вопрос о привлечении матери ребенка к административной или уголовной ответственности, а также о лишении ее родительских прав.

Напомним, в конце мая в Харькове запустили онлайн-карту, где жителям города предлагается отмечать места с рекламой наркотиков. Отмеченные места будут проверять, а рекламу - закрашивать.


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