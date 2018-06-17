В центре Киева прошел "Марш равенства" (обновлено)

У участников было несколько подвижных платформ, на одной из них расположилось около 10 травести.

Обновление 10:40. Шествие "Марша равенства" дошло до площади Льва Толстого, где мероприятие закончилось. Часть участников ждет автобусы, которые вывезут их с места окончания акции. Такие меры принимают с учетом безопасности, поскольку в предыдущие годы были случаи нападений на участников гей-парада после его завершения.

В "Марше равенства" приняли участие несколько тысяч человек. Активисты держали плакаты "Страна свободных: будь собой", "В своем городе я никогда никого не буду бояться", разноцветные флаги.

Фото: Олександр Рудоманов

Обновление 10:00. В 10.00 участники "Марша равенства" выдвинулись колонной в сторону улицы Владимирской.

Несколько сотен участников "Марша равенства" собрались в центре Киева , возле дома учителя, в районе улицы Богдана Хмельницкого. Как сообщает корреспондент LB.ua, они формируются в колонну, по периметру которой держат красно-белую ленту.

У участников есть несколько подвижных платформ. На одной из них расположилось около 10 травести.

Фото: Александр Рудоманов

Среди участников замечен народный депутат от БПП Сергей Лещенко.

Фото: Александр Рудоманов

Порядок охраняют около 5 тысяч правоохранителей.

Напомним, утром 17 июня возле памятника Грушевскому произошло столкновение между правоохранителями и противниками "Марша равенства". В результате столкновений задержаны 56 человек