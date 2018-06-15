Тим Кук считает, что сидеть опасно для здоровья: всем сотрудникам Apple купили столы для работы стоя

Все, что происходит в новом головном офисе Apple Park, преимущественно сохраняется в тайне. Однако на днях СЕО компании Тим Кук разгласил одну деталь о том, как организовано рабочее пространство в кампусе: у всех сотрудников — столы, которые позволяют работать стоя. Об этом сообщает Business Insider, пишут AIN.UA .

«Мы предоставили всем нашим сотрудникам, 100%, столы для работы стоя. Если вы можете какое-то время, стоять, потом присесть, и так в течение для, это намного полезнее для вашего образа жизни», — заявил Кук в интервью с Дэвидом Рубенштейном из Carlyle Group.

Ранее он цитировал врачей, которые считают, что «сидячий образ жизни — это новый рак».

В Apple не разглашают, столы какой марки и модели они используют. Однако известно, что это столы-трансформеры, которые можно устанавливать как для работы стоя, так и сидя. По данным Wired, столы позволяют регулировать размещение столешницы по высоте, благодаря различным конфигурациям кронштейнов, которые фиксируются на стене. Чтобы опустить или приподнять стол, нужно нажать на одну из двух тактильных кнопок под столешницей (вогнутая кнопка — опустить, выпуклая — поднять).

Также столы оборудованы полным набором проводов для зарядки устройств и интернет-соединения.

Столы для работы стоя — лишь одна из множества опций для сотрудников в Apple Park, на строительство которого компания, по слухам, потратила более $5 млрд. В кампусе растет множество фруктовых деревьев, плоды которых используют для приготовления блюд в местных кафетериях. Также в кампусе есть развозка для сотрудников, которым нужно в старый головной офис Apple (дорога занимает всего 10 минут) и другие локации компании.

Очевидно, что столы не из дешевых. Мебель в Apple Park очень дорогая. Из того, что известно: кресла для сотрудников изготовлены компанией Vitra и стоят по $1200, а в кафетериях и лаунж-зонах стоят дизайнерские стулья Naoto Fukasawa стоимостью $2500. Столы длиной до 5,5 метров изготовлены вручную из натурального дуба.