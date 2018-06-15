Тим Кук считает, что сидеть опасно для здоровья: всем сотрудникам Apple купили столы для работы стоя
Все, что происходит в новом головном офисе Apple Park, преимущественно сохраняется в тайне. Однако на днях СЕО компании Тим Кук разгласил одну деталь о том, как организовано рабочее пространство в кампусе: у всех сотрудников — столы, которые позволяют работать стоя. Об этом
«Мы предоставили всем нашим сотрудникам, 100%, столы для работы стоя. Если вы можете какое-то время, стоять, потом присесть, и так в течение для, это намного полезнее для вашего образа жизни», —
Ранее он
В Apple не разглашают, столы какой марки и модели они используют. Однако известно, что это столы-трансформеры, которые можно устанавливать как для работы стоя, так и сидя. По
Также столы оборудованы полным набором проводов для зарядки устройств и интернет-соединения.
Столы для работы стоя — лишь одна из множества опций для сотрудников в Apple Park, на строительство которого компания, по слухам, потратила более $5 млрд. В кампусе растет множество фруктовых деревьев, плоды которых используют для приготовления блюд в местных кафетериях. Также в кампусе есть развозка для сотрудников, которым нужно в старый головной офис Apple (дорога занимает всего 10 минут) и другие локации компании.
Очевидно, что столы не из дешевых. Мебель в Apple Park очень дорогая. Из того, что известно: кресла для сотрудников изготовлены компанией Vitra и стоят по $1200, а в кафетериях и лаунж-зонах стоят дизайнерские стулья Naoto Fukasawa стоимостью $2500. Столы длиной до 5,5 метров изготовлены вручную из натурального дуба.
Причиной такого расточительства является желание Apple привлекать самых лучших технарей на рынке, которые и так получают достаточно много опций в IT-компаниях. Тим Кук решил добавить к ним умопомрачительную рабочую среду.
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