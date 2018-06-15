Из-за ливня в Киеве улицы превратились в реки

Сильный дождь продлился чуть больше часа.

В Киеве в четверг вечером прошла гроза с ливнем, молниями и порывами ветра.

Сильный дождь в Киеве начался примерно в 21:30 и продлился чуть больше часа. В результате город подтопило.Пользователи сети делятся видео последствий непогоды.

Так, в центре Киева была затоплена улица Бассейная, а также вода текла речкой на Левобережной.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 15 июня, в Киеве ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха днем до +26 градусов.

Ранее сообщалось, что в Киеве отколовшая из-за грозы ветка убила женщину.


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