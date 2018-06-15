В Киеве отколовшая из-за грозы ветка убила женщину

Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области.

В Киеве в четверг вечером во время непогоды ветка дерева смертельно травмировала женщину. Отдел коммуникации столичной полиции информирует, что трагический инцидент произошел на улице Голосеевской.

"Вечером в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о несчастном случае. По прибытию на место происшествия правоохранители установили, что две родственницы направлялись домой, когда в результате грозы откололась ветка дерева и упала на одну из них. Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства данного случая и общаются со свидетелями с целью предоставления правовой квалификации события.