Вышел трейлер к фильму "Дамбо" Тима Бартона

Фильм – римейк одноименной диснеевской анимации 1941 года.

В сети выложили первый тизер нового фильма Тима Бартона "Дамбо".

Фильм является игровым римейком известной анимации "Дамбо", снятой на студии Уолта Диснея в 1941 году. Сюжет такой же, как и в анимации – про слоненка с большими ушами, которые дают ему возможность летать.

Главные роли в новом фильме играют Колин Фаррелл, Майкл Китон и Ева Грин.

В украинский прокат "Дамбо" выйдет 28 марта 2019 года.

Это уже не первый проект Диснея по реактуализации своих культовых фильмов. В прошлом году вышел игровой римейк "Красавицы и чудовища", в 2016 – "Книга джунглей", в планах – "Мулан" и "Алладин".