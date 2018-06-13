Вышел трейлер к фильму "Дамбо" Тима Бартона
Фильм – римейк одноименной диснеевской анимации 1941 года.
В сети выложили первый тизер нового фильма Тима Бартона "Дамбо".
Фильм является игровым римейком известной анимации "Дамбо", снятой на студии Уолта Диснея в 1941 году. Сюжет такой же, как и в анимации – про слоненка с большими ушами, которые дают ему возможность летать.
Главные роли в новом фильме играют Колин Фаррелл, Майкл Китон и Ева Грин.
В украинский прокат "Дамбо" выйдет 28 марта 2019 года.
Это уже не первый проект Диснея по реактуализации своих культовых фильмов. В прошлом году вышел игровой римейк "Красавицы и чудовища", в 2016 – "Книга джунглей", в планах – "Мулан" и "Алладин".
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13.06.2018 12:48