На пляже в Одессе загорелся ресторан

Огонь перекинулся на расположенную по соседству лодочную станцию.

Около 11:00 в Одессе в районе 13-й станции Большого Фонтана в Одессе возник пожар в ресторане "Песок", пишет "Думская" со ссылкой на патрульную полицию.

К месту пожара прибыли спасатели. Кроме того, огонь принялись тушить сотрудники ресторана, с помощью насоса качая воду из моря.

Рядом с рестораном находится лодочная станция, которая тоже пострадала от огня.

Напомним, 11 января в Одессе на 16-й станции Большого Фонтана произошел пожар в здании, где расположены кафе, ресторан и магазин.