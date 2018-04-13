На пляже в Одессе загорелся ресторан

Огонь перекинулся на расположенную по соседству лодочную станцию.

На пляже в Одессе загорелся ресторан
Фото: dumskaya.net

Около 11:00 в Одессе в районе 13-й станции Большого Фонтана в Одессе возник пожар в ресторане "Песок", пишет "Думская" со ссылкой на патрульную полицию.

К месту пожара прибыли спасатели. Кроме того, огонь принялись тушить сотрудники ресторана, с помощью насоса качая воду из моря.

Рядом с рестораном находится лодочная станция, которая тоже пострадала от огня.

Напомним, 11 января в Одессе на 16-й станции Большого Фонтана произошел пожар в здании, где расположены кафе, ресторан и магазин.


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