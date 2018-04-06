В Старобельске неизвестные открыли шлюз на реке Айдар, создав угрозу подтопления
Объект взят под охрану полицией.
В пятницу, 6 апреля, неизвестные лица без разрешения открыли запорного устройства шлюза на речке Айдар в Старобельске (Луганская область), что привело к переполнению водой обводного канала и утечке воды на прилегающую территорию, создав угрозу подтопления 650 частных жилых домов (1500 жителей).
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в настоящее время затвор шлюза закрыты, охраняется сотрудниками полиции, подтопления домов не произошло.
Подразделениями ГосЧС, Минобороны и местными жителями проводится укрепление дамбы реки мешками с песком.
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Общество
06.04.2018 20:13
06.04.2018 20:13