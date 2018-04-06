В Старобельске неизвестные открыли шлюз на реке Айдар, создав угрозу подтопления

Объект взят под охрану полицией.

В пятницу, 6 апреля, неизвестные лица без разрешения открыли запорного устройства шлюза на речке Айдар в Старобельске (Луганская область), что привело к переполнению водой обводного канала и утечке воды на прилегающую территорию, создав угрозу подтопления 650 частных жилых домов (1500 жителей).

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в настоящее время затвор шлюза закрыты, охраняется сотрудниками полиции, подтопления домов не произошло.

Подразделениями ГосЧС, Минобороны и местными жителями проводится укрепление дамбы реки мешками с песком.