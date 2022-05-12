ЗНО-2022: для абитуриентов открыли "горячую линию", можно звонить только по одному вопросу

выпускники, школа, ЗНО

В Украине для абитуриентов открыли специальную "горячую линию", где будут консультировать только по одному вопросу.

В Украинском центре оценивания качества образования открыли специальную "горячую линию", которая будет работать для консультаций абитуриентов 2022 года в ограниченный период. Об этом сообщили в Министерстве образования.

Сообщается, что операторы этой "горячей линии" будут консультировать выпускников только по вопросам, которые касаются логинов и паролей для входа на Информационную страницу. В МОН также подчеркивают, что "горячая линия" будет работать в период с 12 по 19 мая.

Телефоны "горячей линии":

  • +38 095 523 46 47;
  • +38 066 680 55 28;
  • +38 068 146 02 21;
  • +38 068 142 05 95.

Однако, если у абитуриентов возникают другие вопросы относительной упрощенного ЗНО в этом году, они могут обращаться в УЦОКО по номеру +38 095 903 95 10, или обратиться в региональные центры оценки качества образования.

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"Информационная страница – важный канал коммуникации с УЦОКО. Именно здесь во второй половине мая следует обязательно подтвердить свое желание проходить НМТ и сообщить организаторам о том, в каком регионе будете в июле", – говорится в сообщении МОН.

В преддверии тестирования на информационной странице сообщат о дате, месте и времени составления упрощенного ЗНО. Также на странице необходимо сформировать приглашение-пропуск, а уже в августе можно будет узнать результаты.

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Галина Струс, politeka.net

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