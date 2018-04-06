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В Киеве в здании Пенсионного фонда случился пожар, есть погибший В столице в здании Пенсионного фонда произошел пожар, на месте аварии спасатели нашли тело мужчины. Об этом сообщилаГосударственная служба по чрезвычайным ситуациям. Возгорание на Троещине (Деснянский район) произошло утром 5 апреля по адресу: ул.. Каштановая, 6. Выяснилось, что на внешней лестничной клетке горел мусор на площади 6 кв. м. Что вызвало возгорание, выяснят правоохранители. Часть здания, где произошел пожар, была не действующей.

Хвыля

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