Число погибших при пожаре в роSSийском Кемерово увеличилось до 48
Задержаны четыре человека.
По уточнённым данным, в результате пожара в торговом центре в роSSийском Кемерово погибли 48 человек.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы МЧС РФ Владлена Аксенова.
"Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы",- сказал Аксёнов на селекторном заседании.
По его словам, в настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание.
"Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют", - отметил он.
Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов пообещал, что власти оплатят все затраты по похоронам погибших, а по пострадавшим, которые находятся в больнице, будет принято дополнительное решение в части оказания финансовой помощи.
Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что по делу о пожаре задержали и допросили четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором, предположительно, начался пожар.
"Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", - добавила она.
Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись.
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Общество
26.03.2018 10:51