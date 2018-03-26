Число погибших при пожаре в роSSийском Кемерово увеличилось до 48

Задержаны четыре человека.

Число погибших при пожаре в роSSийском Кемерово увеличилось до 48
ТЦ в Кемерово
Фото: vesti.ru

По уточнённым данным, в результате пожара в торговом центре в роSSийском Кемерово погибли 48 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы МЧС РФ Владлена Аксенова.

"Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы",- сказал Аксёнов на селекторном заседании.

По его словам, в настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание.

"Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют", - отметил он.

Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов пообещал, что власти оплатят все затраты по похоронам погибших, а по пострадавшим, которые находятся в больнице, будет принято дополнительное решение в части оказания финансовой помощи.

Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что по делу о пожаре задержали и допросили четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором, предположительно, начался пожар.

"Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", - добавила она.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись.


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