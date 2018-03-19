В Каменском мужчина взорвал гранату в зале игровых автоматов
В результате взрыва пострадала посетительница заведения и сам "подрывник".
В зале игровых автоматов в городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
Правоохранители установили, что 19 марта около 5:40 в помещение вошли двое неизвестных и начали требовали деньги. Один мужчина достал гранату и стал угрожать.
Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой взорвал гранату. В результате взрыва телесные повреждения получила 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник".
Личность нападавшего установлена. Полицейские принимают меры для установления и задержания другого злоумышленника.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.15, п. 1 ч.2 ст.115, п. 5 ч.2 ст.115, п. 6 ч.2 ст.115 и ч. 3 ст. 187 УК Украины.
Напомним, сегодня в подъезде киевской многоэтажки взорвали гранату. На месте были обнаружены следы крови, но пострадавших пока не нашли.
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