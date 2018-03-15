В Киеве в третий раз пройдет фестиваль искусства Kyiv Art Week

На фестивале представят работы из тридцати галерей и частных фондов.

В Киеве в третий раз пройдет фестиваль искусства Kyiv Art Week
Фото: Kyiv Art Week

С 18 по 27 мая в Киеве пройдет ежегодный фестиваль искусства Kyiv Art Week.

Как сообщают организаторы, фестиваль пройдет в нескольких музеях и пространствах, где будут экспозиции и проекты знаковых зарубежных и украинских художников.

Одно из помещений фестиваля отдадут посольству Республики Ужупис (U?upis) – свободного художественного государства, которое находится в Вильнюсе.

Отдельный проект готовит международный арт-симпозиум "Бирючий".

Кроме экпозиций, пройдут лекторий, программа для детей и концерты.

Темой Kyiv Art Week будет интеграция памятников советского периода в публичное пространство Киева. 18 мая, в рамках открытия, состоится презентации восстановленного фрагмента “Стены памяти” Владимира Мельниченко и Ады Рыбачук. Всё будет происходить на Байковой горе, где в 1982 году мемориальную композицию посвященную жизни и смерти, уничтожили, залив бетоном по распоряжению украинской компартии. Для полного восстановления мемориала запустят кампанию по сбору средств.

19 мая пройдет международная дискуссия под памятником Ленина на бульваре Шевченко, 20 мая пройдут тематические лекции. В обоих мероприятиях примут участие искусствоведы, журналисты и политики в том числе из Европы.

В фестивале в этом году примут участие: Музей Западного и Восточного искусства Ханенко, Национальный музей “Киевская картинная галерея”, Национальный музей Тараса Шевченко, Институт проблем современного искусства, Арт-центр Клоузер, Щербенко Арт Центр, University of Arts London (Saint Martin's), Dymchuk Gallery, Institut fran?ais d'Ukraine, Посольство Литовской Республики в Украине. При их поддержке будут реализованы художественные проекты украинских и мировых художников, посетить которые смогут все желающие.

Программа Kyiv Art Week будет объявлена позднее и опубликована на странице фестиваля в фейсбуке.


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