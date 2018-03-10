В Калифорнии в доме ветеранов погибли трое заложников

Нападавший страдал посттравматическими расстройствами.

Трое заложников в доме ветеранов в калифорнийском городе Йонтвиле погибли, захвативший их злоумышленник также найден мертвым.

Три погибшие женщины были сотрудницами центра. Местный шериф во время задержания "вступил в перестрелку с вооруженным захватчиком".

В пятницу 9 марта на территории рядом с домом ветеранов проходило собрание участников программы для военнослужащих с посттравматическими расстройствами после боевых действий в Ираке и Афганистане. На нем присутствовали от 10 до 15 человек.

Вооруженный мужчина проник в здание дома ветеранов, дождался, пока часть собравшихся разойдется по домам, и захватил заложников. При этом он отпустил несколько человек.

По данным издания Napa Valley Register, нападавшему, Альберту Вонгу, было 36 лет, он проходил связанное с эмоциональной травмой лечение в доме для ветеранов.