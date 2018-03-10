В Калифорнии в доме ветеранов погибли трое заложников
Нападавший страдал посттравматическими расстройствами.
Трое заложников в доме ветеранов в калифорнийском городе Йонтвиле погибли, захвативший их злоумышленник также найден мертвым.
Три погибшие женщины были сотрудницами центра. Местный шериф во время задержания "вступил в перестрелку с вооруженным захватчиком".
В пятницу 9 марта на территории рядом с домом ветеранов проходило собрание участников программы для военнослужащих с посттравматическими расстройствами после боевых действий в Ираке и Афганистане. На нем присутствовали от 10 до 15 человек.
Вооруженный мужчина проник в здание дома ветеранов, дождался, пока часть собравшихся разойдется по домам, и захватил заложников. При этом он отпустил несколько человек.
По данным издания Napa Valley Register, нападавшему, Альберту Вонгу, было 36 лет, он проходил связанное с эмоциональной травмой лечение в доме для ветеранов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
09.03.2018 14:29