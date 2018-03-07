В Киеве 8 марта перекроют Крещатик из-за женского ралли

В Киеве 8 марта перекроют Крещатик из-за женского ралли
Фото: Александр Рудоманов

В четверг, 8 марта, движение автотранспорта по центральной улице Киева "Крещатик" будет перекрыто в связи с проведением "Большого женского ралли".

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"С целью популяризации и развития физической культуры и спорта распоряжением КГГА поддержана инициатива общественной организации «Киевский городской автомотоклуб» о проведении 8 марта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) соревнований по авторалли для женщин «Большое женское ралли»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завтра с 8:00 до 22:00 будет запрещено движение всех видов транспорта на улице Крещатик.

Во время мероприятия на месте будут дежурить бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, а также пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника.

Напомним, Крещатик раньше перекрывали для проезда каждую субботу с 19:00 до 22:00 и каждое воскресенье с 10:00 до 22:00. В праздничные и нерабочие дни религиозных праздников движение по улице было закрыто с 8:00 до 22:00.

В прошлом году Киев разрешил движение автотранспорта на Крещатике в выходные и праздничные дни, а также на время проведения новогодних и рождественских мероприятий.

В 2015 году Крещатик решили не перекрывать на Новый год, т.к. праздничные мероприятия были перенесены на Софийскую площадь.


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