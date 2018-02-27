В Харькове восстановили теплоснабжение после аварии на теплосетях

В городе за последние дни случилось несколько ЧП на теплотрассе.

В Харькове восстановили теплоснабжение после аварии на теплосетях
Авария на теплотрассе в Харькове
Фото: zubko.gennadiyFacebook

В Харькове полностью возобновили подачу тепла в дома, оставшиеся без отопления из-за аварии на теплосетях 24 февраля.

Об этом 27 февраля сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"24 февраля из-за прорыва трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара). По состоянию на 23:20 26 февраля теплоснабжение восстановлено в полном объеме", – говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 22 февраля, в Харькове произошла авария на теплотрассе. В результате была прекращена подача тепла и горячей воды в более чем 400 жилых домов в Киевском и Шевченковском районах города.

Повторные порывы произошли в 21:00 субботы, 24 февраля, в 02:00 и в 05:00 воскресенья, 25 февраля. На время восстановления теплоснабжения для обогрева медицинских учреждений и детского дома в городе использовали воздушные тепловые пушки.


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