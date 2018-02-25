Актер Жан Рено приехал в Карпаты на съемки украинско-французского фильма

Лента “Последний шаг” станет заключительной в его кинокарьере.

В Украину на съемки фильма “Последний шаг” приехал всемирно известный французский актер Жан Рено. Об этом написал председатель Госкино Украины Филипп Ильенко на своей странице в Facebook."Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме Последний шаг. Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег", - отметил он.

Жан Рено исполнит в фильме главную роль. Он сыграет Генри - самого разыскиваемого среди анонимных наемных убийц, который впервые в жизни спасает человека.

Лента “Последний шаг” психологический триллер. Для Жана Рено эта лента станет заключительной в кинокарьере. Кроме того, в фильме сыграют канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.

Режиссером и автором сценария фильма является француз Фредерик Петижан, продюсерами - Корин Бенишу, Лоран Тальрон, Флоранс Моос (“EAST 35”, “SEVEN 52”), Олиас Барко и Олег Герман. Оператором-постановщиком ленты является трехкратный лауреат премии «Сезар» французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

Съемки фильма будут проходить в Карпатах (на озере Синевир), Киеве , Нью-Йорке и Канаде.

Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.

Напомним, о том, что Жан Рено сыграет главную роль в Украны-французском фильме стало известно в январе этого года.