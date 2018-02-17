Мужчина пытался незаконно попасть в Польшу, спрятавшись в туалете поезда

Ранее его уже дважды привлекали к ответственности за незаконное пересечение границы.

В туалете поезда "Львов-Вроцлав" вечером 16 февраля пограничники обнаружили и задержали мужчину, который, спрятавшись в туалете, пытался незаконно пересечь украино-польскую границу. Об этом сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного отряда.

Инцидент произошел на пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Мостиска». Во время пограничного контроля поезда, пограничники нашли человека, который прятался в туалете одного из вагонов. Таким образом он пытался избежать пограничного контроля и незаконно попасть в Польшу .

Задержанный является 32-летним жителем Львовской области. При себе у него был внутренний украинский паспорт, который не дает права на пересечение границы. На поезд он попал «зайцем».

Кроме того, этого человека уже дважды - в 2015 и 2017 годах - привлекали к ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Его сняли с поезда и составили протокол об административном правонарушении. Решение по делу будет принимать суд.

Напомним, ранее в Тернополе задержали организаторов международного канала торговли людьми.