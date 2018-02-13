Удалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детей

Сама Юлия Савиновских заявляет, что не делала и не планировала делать операцию по смене пола.

Удалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детей
Фото: vesti.ru

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой отобрали приемных детей после того, как она провела операцию по удалению груди, была признана местным судом мужчиной. Из текста решения следует, что именно на этом основании судья не разрешил вернуть ей детей, передает Русская служба Би-би-си.

В понедельник адвокат ассоциации "Агора" Павел Чиков опубликовал мотивировочную часть решения суда, принятого на заседании по иску Савиновских 5 февраля этого года. В своем исковом заявлении она требовала отменить решение органов опеки, лишивших ее права воспитывать приемных детей.

В приводимом отрывке говорится, что Савиновских является мужчиной, поэтому ее брак с другим мужчиной считается недействительным - следовательно, в такой семье приемные дети воспитываться не могут.

"Идентификация Савиновских Ю. В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества", - считает районный суд Екатеринбурга.

Защищающий интересы Савиновских адвокат сообщил "Новой газете", что в паспорте его подзащитной указан женский пол. По его словам, никаких документов, свидетельствующих о смене Савиновских пола, в суде продемонстрировано не было.

Сама Юлия Савиновских сообщила Русской службе Би-би-си, что не делала и не планировала делать операцию по смене пола. По ее словам, вопреки тому, что написано в решении суда, в своей семье Юлия сохраняет социальную роль женщины. Это уже не первое подобное решение районного суда. Он отклонял иск Савиновских и раньше, но в декабре 2017 года Свердловский областной суд признал первое решение районного суда незаконным и направил дело на повторное рассмотрение.

Как сообщалось, в РоSSии приемные семьи начали возвращать детей в детские дома из-за нехватки денег. На содержание ребенка в детском доме денег выделяется почти в 10 раз больше.


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