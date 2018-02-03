В Италии задержали злоумышленника, стрелявшего из машины по темнокожим
По меньшей мере четыре мигранта из Африки ранены.
Полиция итальянского города Мачерата задержала злоумышленника, который из машины открыл огонь по прохожим, в основном по темнокожим людям. Об этом сообщает Ansa.
Полиция заблокировала машину, с которой злоумышленник стрелял по людям на площади Виктории перед военным мемориалом. Увидев полицейских мужчина выскочил из машины и бросился бежать по направлению к памятнику, где и был задержан.
Свой пистолет злоумышленник оставил в машине.
По данным Reuters, во время стрельбы были ранены не менее четырех мигрантов из Африки. Пока неизвестно, насколько серьезны их ранения.
Напомним, ранее в Грозном военный-контрактник застрелил своего командира.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
03.02.2018 14:53
03.02.2018 15:11