В Италии задержали злоумышленника, стрелявшего из машины по темнокожим

По меньшей мере четыре мигранта из Африки ранены.

В Италии задержали злоумышленника, стрелявшего из машины по темнокожим
Фото: ansa.it

Полиция итальянского города Мачерата задержала злоумышленника, который из машины открыл огонь по прохожим, в основном по темнокожим людям. Об этом сообщает Ansa.

Полиция заблокировала машину, с которой злоумышленник стрелял по людям на площади Виктории перед военным мемориалом. Увидев полицейских мужчина выскочил из машины и бросился бежать по направлению к памятнику, где и был задержан.

Свой пистолет злоумышленник оставил в машине.

По данным Reuters, во время стрельбы были ранены не менее четырех мигрантов из Африки. Пока неизвестно, насколько серьезны их ранения.

Напомним, ранее в Грозном военный-контрактник застрелил своего командира.


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