В Чехии мужчинам предоставили право на декретный отпуск
Подобные законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза.
В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения.
Об этом сообщает AFP.
Теперь чешские отцы с медицинской страховкой имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом в прошлом году.
Также отпуск, который должен быть использован в течение шести недель после рождения ребенка, касается и усыновителей.
"Единственное условие заключается в том, чтобы мужчина был зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре. Он не обязательно должен быть женат на матери ребенка или жить с ней", - пояснили в чешском департаменте социальной защиты.
Подобные законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза.
Отмечается, что в Чехии против закона изначально выступали работодатели, а также министр финансов Андрей Бабиш, который в настоящее время возглавляет правительство.
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