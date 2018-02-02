В Чехии мужчинам предоставили право на декретный отпуск

Подобные законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза.

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В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения.

Об этом сообщает AFP.

Теперь чешские отцы с медицинской страховкой имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом в прошлом году.

Также отпуск, который должен быть использован в течение шести недель после рождения ребенка, касается и усыновителей.

"Единственное условие заключается в том, чтобы мужчина был зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре. Он не обязательно должен быть женат на матери ребенка или жить с ней", - пояснили в чешском департаменте социальной защиты.

Подобные законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза .

Отмечается, что в Чехии против закона изначально выступали работодатели, а также министр финансов Андрей Бабиш, который в настоящее время возглавляет правительство.