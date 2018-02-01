Во Франции от гриппа умерли почти 3 тысячи человек за месяц

Почти 90% случаев смерти - среди людей в возрасте 65 лет и старше.

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С начала декабря до начала января от гриппа и его последствий во Франции умерло около 3 тысяч человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Franceinfo.

"Эпидемия сезонного гриппа во Франции вызвала чрезмерную смертность - почти три тысячи смертей за период с 4 декабря по 7 января", - сообщили институте мониторинга здоровья Франции.

В ведомстве уточнили, что с 4 декабря прошлого года по 7 января текущего года от гриппа и его последствий умерли 2850 человек, почти 90% случаев смерти - среди людей в возрасте 65 лет и старше.

В этом году, как ожидается, смертельные последствия эпидемии будут меньше, чем в 2016-2017 годах. Прошлой зимой окончательная цифра смертности составляла 21 200 смертей, из которых 14 400 были связаны с гриппом.

Франция остается среди 15 европейских стран, где результаты эпидемии являются "умеренными". В пяти других (Испания, Италия, Ирландия, Люксембург и Мальта) она имеет "высокую интенсивность".

Напомним, эпидемия гриппа была объявлена в Париже и регионе в середине декабря.