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2018-01-29
Женщина и ребенок ранены из-за взрыва у магазина в Харькове
Что именно взорвалось, неясно.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Возле магазина на ул.Клочковской в Харькове в понедельник около в 9.30 произошел взрыв. Пострадали 53-летняя женщина, у которой рваная рана бедра, и мальчик 2016 рождения с рваной раной правой надбровной области, сообщает областная полиция.
Пострадавшие госпитализированы
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Другие подробности неизвестны.
Фото: facebook.com/police.kharkov
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