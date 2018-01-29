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Женщина и ребенок ранены из-за взрыва у магазина в Харькове Что именно взорвалось, неясно. Фото: facebook.com/police.kharkov Возле магазина на ул.Клочковской в Харькове в понедельник около в 9.30 произошел взрыв. Пострадали 53-летняя женщина, у которой рваная рана бедра, и мальчик 2016 рождения с рваной раной правой надбровной области, сообщает областная полиция. Пострадавшие госпитализированы Обстоятельства происшествия устанавливаются. Другие подробности неизвестны. Фото: facebook.com/police.kharkov

LB.ua

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