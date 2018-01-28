Одну из двух альпинистов, которые застряли в Гималаях на высоте 7 тыс. метров, спасли

На горе Нанга-Парбат еще остается альпинист из Польши, шансов найти его живым мало.

Элизабет Риволь и Томаш Мацкевич Фото: http://4sport.ua

Вчера, 27 января, в Гималаях спасательная группа нашла альпинистку из Франции Элизабет Револь, которая несколько дней назад застряла при спуске с восьмитысячника Нанга-Парбат вместе с альпинистом из Польши , об этом сообщает 4sport.

Револь нашли на высоте примерно 6 тысяч метров, куда ей удалось спуститься самостоятельно. В воскресенье утром женщину чартерным рейсом доставили во Францию в специализирующуюся на обморожениях клинику.

На горе еще остался альпинист из Польши - Томаш Мацкевич. По словам спасенной альпинистки, когда она оставляла Томаша, он был практически при смерти. Мужчина остался на отметке ориентировочно 7,2 тыс. метров.

"Стоит отметить, что для вертолетов пакистанской армии, на которых проводилась заброска спаскоманды невозможно подняться выше отметки в 6500-6700 метров ... Тем более с учетом текущей погоды (ветер в 80 км / ч и мороз в -36 градусов)", - говорится в сообщении.

Вероятней всего вертолет спасательной миссии сделает облетел горы на максимальной высоте, когда дозволит погода, что бы отметить точное место, где остался поляк.

Гора Нанга-Парбат находится на северо-западе Гималаев и входит в первую тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников со смертностью 22,3 % по отношению к числу достигших вершины.