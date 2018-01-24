Из-за аварии на водопроводе 70 тыс. жителей Днепра остались без воды

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено до 25 января.

В среду, 24 января, около 70 тыс. жителей Днепра остались без водоснабжения из-за аварии и проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на магистральная водоводе Д-1.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Днепрводоканал".

Отмечается, что без водоснабжения остались жители жилых массивов Победа 1-6 и центральной части города от улицы Сичеславская Набережная до проспекта Дмитрия Яворницкого.

Также наблюдается незначительное снижение давления водоснабжения потребителей, расположенных на Левобережной части города.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено до 25 января.

Напомним, вечером 19 января в Прилуках произошло разрушение канализационного коллектора. В результате город остался без воды. На месте аварии до сих пор работают коммунальщики. 23 января в городе перекрыли воду на сутки и попросили жителей по минимуму пользоваться канализацией, чтобы найти повреждение и ликвидировать последствия аварии.