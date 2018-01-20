В Киеве загорелся дом на Хмельницкого, где два года назад произошел обвал с погибшими

За прошедшее время дом лишь обнесли забором.

В Киеве загорелся последний этаж отселенного дома №12-14 на улице Хмельницкого, где два года назад произошел обвал с погибшими. Здание является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Напомним, в начале 2016 года подрядчик нанял бригаду для вывоза строительного мусора из дома №12-14 на улице Богдана Хмельницкого. С 14 января по 25 февраля 2016 года рабочие демонтировали межкомнатные деревянные перегородки в отдельных помещениях пяти квартир дома. В результате произошел обвал, при котором погибли двое рабочих.