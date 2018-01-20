В Киеве загорелся дом на Хмельницкого, где два года назад произошел обвал с погибшими
За прошедшее время дом лишь обнесли забором.
В Киеве загорелся последний этаж отселенного дома №12-14 на улице Хмельницкого, где два года назад произошел обвал с погибшими. Здание является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения.
Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Напомним, в начале 2016 года подрядчик нанял бригаду для вывоза строительного мусора из дома №12-14 на улице Богдана Хмельницкого. С 14 января по 25 февраля 2016 года рабочие демонтировали межкомнатные деревянные перегородки в отдельных помещениях пяти квартир дома. В результате произошел обвал, при котором погибли двое рабочих.
Пожары старых отселенных домов в Киеве происходят довольно часто. Например, летом прошлого года сгорел бывший Центральный гастроном на Крещатике. Обычно возгорание списывают на бездомных, но бытует мнение, что их устраивают застройщики для того, чтобы получить законные основания на новое строительство.
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Общество
20.01.2018 18:44