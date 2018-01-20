Пьяный фанат Саакашвили разбил окна в детском саду Киева

В ночь с 19 на 20 января на улице Оноре де Бальзака мужчина выбивал окна в детском саду.

Об этом Информатор сообщает с места происшествия.

Свое поведение дебошир объяснил тем, что хотел быть похожим на грузинского политика Михеила Саакашвили. Инцидент произошел около 5:00.

От нападок хулигана пострадал детский сад № 115 «Эдельвейс». Мужчина разбил два окна и разбросал по территории мусор. Сторож учебного заведения немедленно вызвала полицию.

Оказалось, мужчина был в нетрезвом состоянии. Свое поведение он объяснил тем, что хотел походить на Михеила Саакашвили. «Я хотел выразить свою гражданскую позицию. Саакашвили тоже бил окна в Октябрьском дворце!» — заявил дебошир.

Правда, что именно так отчаянно отстаивал хулиган, ему озвучить так и не удалось. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали дебошира.