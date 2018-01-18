На левом берегу Киева грабители применили специнструмент для взлома квартир

В Дарницком районе Киева в январе 2018 года были средь бела дня ограблены сразу две квартиры на одной лестничной площадке. Замки не тронули, но вырезали кусок металлической двери.

Об этом передает корреспондент ГолосUA.

Так, в Дарницком районе Киева в доме по ул. Харьковское шоссе, 158, 18 января около полудня, когда хозяев не было дома, были ограблены сразу две квартиры на одной лестничной площадке.

Надежная защита металлической двери в одной из квартир – в виде сверхсекретного израильского замка «мультилок» - грабителей не остановила. Замок был взломан самым варварским способом. Заморачиваться ворюги не стали, они просто разворотили всю дверь, очевидно, каким-то специальным инструментом. Проникли квартиру, перевернули там все вверх дном, забрали золотые украшения, какие-то деньги. Причем обобрали людей совсем не богатых, которые считают деньги от зарплаты до зарплаты. Приехавшие полицейские были не на шутку удивлены таким способом вскрывать двери, когда их просто раскурочили, с замком возиться не стали.

Блюстители порядка поведали, что за пять лет в их практике это второй такой случай ограбления в Киеве . В еще одну квартиру преступники проникли таким же способом, перерыли все шкафы, разбросали постельное белье, исследовали все коробки из-под обуви, перетрусили весь дом и, конечно, что-то для себя нашли. За час преступники обобрали две квартиры не самых богатых киевлян и смылись в неизвестном направлении. Полиция открыла уголовное дело по ч.3 статьи 185 (Кража) УК Украины.

Преступный беспредел в столице уже достиг апогея. Криминогенная ситуация в стране ведет к тому, что граждане выбирают такую форму защиты, как металлическая входная дверь. Но, как оказалось, и стальная дверь со сверххитрым замком не является панацеей и не спасает квартиры от взлома.