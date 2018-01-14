В США умер бывший лидер "Ку-клукс-клана" – 92-летний Эдгар Рей Киллен.

Об этом сообщает The New York Times .

Киллен умер в больнице тюрьмы штата Миссисипи. Причину его смерти пока не называют, однако известно, что он лечился от сердечной недостаточности и гипертонии.

В 2015 году Эдгар Киллен был осужден на 60 лет тюремного заключения по делу об убийстве трех борцов за права человека в штате Миссисипи.

Киллена приговорили к тюрьме после того, как прошло более 40 лет после совершения преступления.

Правозащитников, боровшихся за равноправие афроамериканцев, убили в Миссисипи в июне 1964 года. Присяжные решили, что убийство организовал и спланировал Киллен. В 1967 году он уже представал перед судом, но тогда присяжные не смогли прийти к единогласному решению.