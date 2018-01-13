В Ирпене бездомного из вокзала выгнали на мороз (ВИДЕО)
На железнодорожной станции "Ирпень" патрульная служба Муниципальной стражи выгнала мужчину с вокзала.
Об этом сообщил представитель Ирпенского городского совета Олеся Олейник на своей странице в Facebook и опубликовал видео.
"Уже много лет на станции "Ирпень" отсутствует опорный пункт полиции. На станции в ночное время есть только дежурная. По обращению руководства железнодорожной станции "Ирпень" патрульная служба "Муниципальной стражи" осуществляет обход территории железнодорожного вокзала, перрона и подземного перехода с целью соблюдения общественного порядка и спокойствия в городе", - написал он.
В комментариях к посту пользователи соцсети гневно отзываются о таких действиях по отношению к бездомному, поскольку на улице был мороз, а мест для обогрева в городе нет.
Напомним, мэр Ирпеня Карплюк убежал от прокурора Чибисова во время оглашения подозрения
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