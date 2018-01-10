С начала года в Киеве корью заболел 61 человек, но карантин вводить не будут

Киевская городская государственная администрация констатирует, что с 1 января 2018 года 61 человек заболел корью в столице.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"В 2016 году было 2 случая заболевания корью, в 2017 чуть более 80, и в первых 10 дней 2018 - 61 случай заболевания корью", - сказал он.

По его словам, все заболевшие дети не имели прививок от кори.

При этом Киевская городская государственная администрация не намерена вводить карантин в школах и детских садах из-за вспышки кори в столице.

"Пока карантин вводить не планируется", - сообщил он.

По его словам, дети без прививок от кори не будут допускаться к посещению школ и детсадов.