Возросло количество случаев заболевания гепатитом А во всей Европе
Возросло количество случаев заболевания гепатитом А во всей Европе.
Об этом говорится в отчете Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC), передает
Согласно данным ECDC, рекордный, 80-кратный рост уровня заболеваемости гепатитом типа А был зафиксировано в Польше.
В связи с увеличением количества случаев указанной болезни рекомендуется проводить прививки.
Волынский областной центр Минздрава, в свою очередь, отмечает, что интенсивные миграционные процессы могут способствовать распространению гепатита А на территории Украины.
"Уровень заболеваемости вирусным гепатитом А в Волынской области в настоящее время спорадический, заболели этой болезнью в течение года 23 человека. Учитывая периодичность этой инфекции (для нашей территории 5-6 лет), мы ожидаем очередной эпидемический подъем заболеваемости в 2019-2020 годы. Однако интенсивные миграционные процессы могут привести к завозу и локальному распространению инфекции уже в ближайшем времени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в группе риска заболеть гепатитом А находятся люди молодого возраста и дети школьного возраста, а также дети дошкольных учебных заведений.
Напомним, в Николаеве зарегистрировано 48 случаев заболевания гепатитом А, в том числе у шести детей.
Чиновники Николаевской ОГА назвали вспышку "сезонной". В связи с этим нардеп С.Тригубенко призвал местные власти отчитаться о принятых мерах с целью недопущения болезни.
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