Актер Донатас Банионис был агентом КГБ

Он работал на советскую спецслужбу под именем "Бронюс".

Известный литовский актер советского периода Донатас Банионис ("Солярис", "Мертвый сезон" и др.) в 1970-1974 годах работал на КГБ. Об этом сообщил в субботу Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы.

Утверждается, что он работал по именем "Бронюс". Был завербован в 1970 году и предоставлял КГБ характеристики на американских литовцев. С этой целью в 1970 году актер ездил в Штаты.

"До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы", - говорится на сайте.

В 1974 году актер стал депутатом Верховного Совета Литвы и перестал числиться агентом КГБ.

Еще одним известным агентом якобы был литовский режиссер Саулюс Сондецкис. Его завербовали в 1962 году. Под псевдонимом Салютас он работал на КГБ до 1982 года. Интерес у спецслужбы возник к дирижеру из-за эмигрировавшего в США отца Яцкуса Сондецкиса. Целью было заставить сына повлиять на отца, чтобы тот отказался от антисоветской деятельности, вернулся в Литву, где его можно было бы использовать более активно.

Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет. Сондецкис умер в 2016 году в возрасте 88 лет.

Руководитель центра Тереза Бируте Бураускайте сказала, что информация об агентах опубликована для того, чтобы помочь стране очиститься и предотвратить спекуляции.

Напомним, в 2016 году были обнародованы архивные материалы, свидетельствующие о том, что бывший лидер польской "Солидарности" Лех Валенса сотрудничал с коммунистами под псевдонимом "Болек".