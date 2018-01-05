В Ужгороде произошел пожар в самой высокой многоэтажке города

Причиной стало возгорание вещей на техническом этаже здания.

Фото: zk.dsns.gov.ua Фото: zk.dsns.gov.ua Фото: zk.dsns.gov.ua Фото: zk.dsns.gov.ua Фото: zk.dsns.gov.ua Фото: zk.dsns.gov.ua

В Ужгороде в 16-этажном жилом доме произошел пожар в техническом помещении на верхнем этаже.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"5 января в 09:20 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Б.Хмельницкого, что в г. Ужгород. Горел мусор в техническом помещении на верхнем этаже 16-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара принимали участие 28 человек личного состава, 4 единицы основной, одна - специальной и три единицы вспомогательной техники.

В 09:40 пожар был локализован и в 10:07 ликвидирован полностью.

"Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются. Огнем уничтожен мусор на площади 2 кв. м. Погибших и травмированных при пожаре нет", - говорится в сообщении.

Спикер ГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр в комментарии телеканалу "112 Украина" отметила, что причиной пожара был мусор и вещи домашнего потребления, которые хранились на ступеньках. Местные жители сообщали, что последние несколько недель там якобы жил бездомный.

16-этажный жилой дом является самым высоким домом в Ужгороде.

Напомним, в ночь на пятницу спасатели эвакуировали более 70 человек из-за пожара в пятиэтажке в Ровно.