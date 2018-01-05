В Ужгороде произошел пожар в самой высокой многоэтажке города
Причиной стало возгорание вещей на техническом этаже здания.
В Ужгороде в 16-этажном жилом доме произошел пожар в техническом помещении на верхнем этаже.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"5 января в 09:20 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Б.Хмельницкого, что в г. Ужгород. Горел мусор в техническом помещении на верхнем этаже 16-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.
В ликвидации пожара принимали участие 28 человек личного состава, 4 единицы основной, одна - специальной и три единицы вспомогательной техники.
В 09:40 пожар был локализован и в 10:07 ликвидирован полностью.
"Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются. Огнем уничтожен мусор на площади 2 кв. м. Погибших и травмированных при пожаре нет", - говорится в сообщении.
Спикер ГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр в комментарии телеканалу "112 Украина" отметила, что причиной пожара был мусор и вещи домашнего потребления, которые хранились на ступеньках. Местные жители сообщали, что последние несколько недель там якобы жил бездомный.
16-этажный жилой дом является самым высоким домом в Ужгороде.
Напомним, в ночь на пятницу спасатели эвакуировали более 70 человек из-за пожара в пятиэтажке в Ровно.
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