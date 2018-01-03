13 львовских железнодорожников обратились к врачам после празднования в ресторане

13 работников Львовской железной дороги и Львовской дирекции железнодорожных перевозок обратились к врачам после праздников в ресторанно-гостиничном комплексе.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области, по состоянию на 2 января продолжалась регистрация случаев острой кишечной инфекции среди работников ПАО «Украинская железная дорога» «Львовская железная дорога», ОСП «Львовская дирекция железнодорожных перевозок» ст. Клепаров. Всего заболело 13 человек, из которых госпитализировано двое, 11 находятся на амбулаторном лечении.

«Специалистами Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области и Львовского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области проведена проверка ресторанно-гостиничного комплекса «АРГО». Львов, вул. Шевченко, 186 с целью установления причин и обстоятельств, способствовавших возникновению вспышки. За выявленные нарушения в ходе проверки составлен протокол на руководителя учреждения и даны предложения по устранению нарушений», – сказано в сообщении.


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