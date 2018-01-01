Возле Киева нашли мертвой пропавшую сестру жертвы резонансного ДТП

Несколько дней назад она помешала выйти по амнистии виновнику ДТП.

В понедельник, 1 января, возле Киева нашли мертвой юристку Ирину Ноздровскую. Она вела дело гибели своей сестры Светланы Сапастинской, которую два года назад сбил нетрезвый водитель.

"Только что тело Иры обнаружили в реке возле ее села Демидов. Нашел местный житель. Иру уже опознали. Мы до последнего надеялись, что она жива", - сообщил "ФАКТАМ" журналист Владимир Тимофийчук, который хорошо знает семью погибшей.

Это также подтвердил глава профсоюза МВД Илья Кива в эфире 112 канала.

"Нашли Ирину два часа назад в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", - заявил он.

Светлану Сапатинскую сбили 30 сентября 2015 года. За рулем авто находился Дмитрий Россошанский. По словам Ноздровской, во время аварии он был под действием наркотиков. Его дядя на то время занимал должность председателя Вышгородского райсуда, что помогло убийце избежать наказания. Все это время Ноздровская добивалась справедливости. В мае 2017 года Россошанскому дали семь лет лишения свободы. Суд установил, что водитель видел пешехода, однако не тормозил и не пытался избежать столкновения. И вместо того, чтобы вызвать скорую, взялся звонить отцу за консультацией. Поэтому суд объявил приговор - семь лет за решеткой из восьми возможных.

Подсудимый подал на апелляцию. Суд состоялся 27 декабря. Адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции, но в итоге дело отправили на новое рассмотрение в первую инстанцию. Подсудимому избрали меру пресечения 60 суток. Спустя день после суда Ирина Ноздровская исчезла.