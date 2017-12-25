Немецкая гостиница после закрытия подарила мебель двум украинским больницам

Мебель была куплена в 1997 году и до сих пор находится в отличном состоянии.

Немецкая гостиница после закрытия подарила мебель двум украинским больницам
Фото: stadthotel-pohlmann.de

Немецкая гостиница Pohlmann в городе Херфорд (земля Северный Рейн-Вестфалия), которая была вынуждена закрыться из-за проблем с банком, передала свое имущество двум украинским больницам, где помогают пострадавшим от боевых действий на Донбассе.

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на местное издание Neue Westf?lische.

Подарок от владельцев на грузовике отправили в Украину. Это 130 стульев, 60 столов, 50 кроватей и матрасов, 40 шкафов, а также белье и промышленные стиральные машины. Мебель была куплена в 1997 году и до сих пор находится в отличном состоянии.

"Мы прожили непростой [для бизнеса] год, но получили значительную поддержку наших клиентов. Поэтому хотели бы также сделать что-то значимое, и подумали о помощи Украине. Мебели нам не жалко, а вот за гостями будем скучать", - заявил совладелец гостиницы Хайке Польманн.

В организации транспортировки помогало объединение Br?ckenschlag Ukraine ("Наведение мостов с Украиной").


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкоматаВ Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкомата
В Бейруте установили елку из бананов (ФОТО)В Бейруте установили елку из бананов (ФОТО)
Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»
Оползень на Филиппинах, число погибших увеличилось до 41Оползень на Филиппинах, число погибших увеличилось до 41
В Дрогобыче суд оштрафовал мать школьника, который за месяц пропустил 125 уроковВ Дрогобыче суд оштрафовал мать школьника, который за месяц пропустил 125 уроков
Блок рекламы


Похожие новости
В Кропивницком затопило улицу после ремонтных работ коммунальщиков В Кропивницком затопило улицу после ремонтных работ коммунальщиков
Звезда "50 оттенков" после Илона Маска начала роман с вокалистом группы Coldplay (ФОТО)Звезда "50 оттенков" после Илона Маска начала роман с вокалистом группы Coldplay (ФОТО)
Актеры сериала "Игра престолов" расплакались при чтении сценария последнего сезонаАктеры сериала "Игра престолов" расплакались при чтении сценария последнего сезона
Сегодня День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭССегодня День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
В Одессе лжепедиатр получил срок за смерть ребенка после "процедур"В Одессе лжепедиатр получил срок за смерть ребенка после "процедур"
На Днепропетровщине провели в последний путь двух молодых бойцов АТО, погибших на ДонбассеНа Днепропетровщине провели в последний путь двух молодых бойцов АТО, погибших на Донбассе
Грузинский цирк после гастролей в Хоросткове оставил верблюдаГрузинский цирк после гастролей в Хоросткове оставил верблюда
Журналисты ВВС сняли сюжет об издевательствах над украинскими медведямиЖурналисты ВВС сняли сюжет об издевательствах над украинскими медведями
Съемки последнего сезона «Карточного домика» завершат без Кевина СпейсиСъемки последнего сезона «Карточного домика» завершат без Кевина Спейси
В Коломые парень и девушка попали в больницу после драки и стрельбы в ночном клубеВ Коломые парень и девушка попали в больницу после драки и стрельбы в ночном клубе
Последние новости
Подгружаем последние новости