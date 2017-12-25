Немецкая гостиница после закрытия подарила мебель двум украинским больницам

Мебель была куплена в 1997 году и до сих пор находится в отличном состоянии.

Фото: stadthotel-pohlmann.de

Немецкая гостиница Pohlmann в городе Херфорд (земля Северный Рейн-Вестфалия), которая была вынуждена закрыться из-за проблем с банком, передала свое имущество двум украинским больницам, где помогают пострадавшим от боевых действий на Донбассе.

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на местное издание Neue Westf?lische.

Подарок от владельцев на грузовике отправили в Украину. Это 130 стульев, 60 столов, 50 кроватей и матрасов, 40 шкафов, а также белье и промышленные стиральные машины. Мебель была куплена в 1997 году и до сих пор находится в отличном состоянии.

"Мы прожили непростой [для бизнеса] год, но получили значительную поддержку наших клиентов. Поэтому хотели бы также сделать что-то значимое, и подумали о помощи Украине. Мебели нам не жалко, а вот за гостями будем скучать", - заявил совладелец гостиницы Хайке Польманн.

В организации транспортировки помогало объединение Br?ckenschlag Ukraine ("Наведение мостов с Украиной").