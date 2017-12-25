В общежитии Запорожья произошел взрыв гранаты, погибли два человека (ФОТО)

В общежитии Запорожья произошел взрыв гранаты, погибли два человека (ФОТО)

Ранее судимый мужчина в запорожском общежитии подорвал гранату во время ссоры, погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе областной Нацполиции.

По предварительным данным, полиция заметила выбитое окно в общежитии, однако чтобы попасть внутрь для выяснения обстоятельств пришлось вызывать представителей ГСЧС, так как двери в комнату были заблокированы.

В помещении обнаружили тело погибшей женщины и мужчину, который еще подавал признаки жизни, однако по дороге в больницу он скончался в машине скорой помощи. 

По данным правоохранителей, гранату взорвал ранее судимый за хранение оружия потерпевший, который в 2012 году уже стрелял в женщину. Он пришел к погибшей 24 декабря в состоянии алкогольного опьянения и подорвал гранату во время ссоры.




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