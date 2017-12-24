В Кропивницком затопило улицу после ремонтных работ коммунальщиков

После проведения ремонтных работ работниками водоканала в Кропивницком на улице Ватутина затопило несколько частных домов.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления патрульной полиции города.

Так, в субботу на улице Ватутина работники водоканала проводили ремонтные работы. Сегодня, в воскресенье 24 декабря, на месте, где было раскопано дорогу, произошел прорыв.

"В полицию позвонили люди пожилого возраста. Дедушка и бабушка не могут выйти из дома, потому что там по колено воды. Люди вычерпывают воду из дома, обкладываются мешками. Патрульные полицейские вызвали спасателей", - сообщили в патрульной полиции.

В пресс-службе отметили, что от порыва пострадали и жители других домов. Сколько именно домов подтоплены на данный момент, неизвестно.