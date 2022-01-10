Китайский зонд «Чанъэ-5» на месте своей посадки на Луну обнаружил воду

Учёные из Института геологии и геофизики Китайской академии наук (IGGCAS) проанализировали фотографии и спектральные данные, полученные с помощью минералогического спектрометра автоматической межпланетной станции «Чанъэ-5» в месте её посадки на Луне. В результате было установлено, что реголит в месте посадки зонда содержит 120 и 180 грамм воды на тонну грунта и породы соответственно, что намного меньше, чем на Земле.

Китайский зонд «Чанъэ-5» на месте своей посадки на Луну обнаружил воду

Грунт и порода в месте посадки зонда «Чанъэ-5» / Источник изображения: science.org

В ходе исследования учёные изучили не только снимки, но и данные спектральной отражательной способности реголита и породы, полученные с помощью имеющегося в конструкции зонда спектрометра. Оценить уровень содержания воды можно на основе того, как молекулы воды поглощают свет. Однако этот способ не слишком точный из-за того, что выделяемое поверхностью Луны тепло оказывает воздействие на собираемые данные. Китайским учёным удалось компенсировать это воздействие за счёт использования модели тепловой коррекции.

Китайский зонд «Чанъэ-5» на месте своей посадки на Луну обнаружил воду

Более крупное изображение породы и участка грунта / Источник изображения: science.org

Полученные данные указывают на содержание воды в лунном грунте (120 грамм на тонну) и лёгкой пузырчатой породе (180 грамм на тонну). По мнению исследователей, солнечный ветер является основным источником воды, обнаруженной в грунте. В это же время более высокое содержание влаги в породе объясняется неизвестным источником, находящимся под поверхностью Луны. После получения спектральных данных зонд «Чанъэ-5» также собрал 1731 грамм грунта, которые позднее были доставлены на Землю с помощью возвращаемой капсулы.

Китайский зонд «Чанъэ-5» на месте своей посадки на Луну обнаружил воду

Показатели содержания воды на разных участках исследуемой области / Источник изображения: science.org

«Доставленные зондом образцы представляют собой смесь гранул, собранных с поверхности и из-под неё. Однако на месте зонд мог измерить только внешний слой лунной поверхности», — прокомментировал данный вопрос сотрудник IGGCAS Линь Хунлэй (Lin Honglei).

Более детальная информация о проведённом китайскими учёными исследовании была недавно опубликована в журнале Science Advances. Источник отмечает, что доказательства наличия воды на Луне удавалось получить и раньше, но все они основывались на изучении доставленных на Землю лунных образцов или же наблюдениях орбитальных аппаратов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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