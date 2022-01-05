Этот ядерный двигатель доставит до Марса за 3 месяца

Американская компания предложила NASA новую технологию ядерных двигателей. Разработчики уверяют, что новый двигатель безопаснее, надежнее и эффективнее своих предшественников.

Этот ядерный двигатель доставит до Марса за 3 месяца

USNC-Tech Ракеты на химическом топливе изживают себя. Заменить их могут ядерные двигатели. Американская компания предложила новый тип тепловых ядерных двигателей, который гораздо безопаснее и мощнее своих предшественников 

Ракеты на химическом топливе их близки к своему теоретическому пределу. Поэтому, если человечество хочет путешествовать к планетам Солнечной системы и другим звездам за разумное время, ему понадобятся более эффективные двигатели. Сегодня одной из наиболее перспективных замен имеющимся технологиям является ядерный двигатель. При правильном проектировании ракеты с ядерными двигателями могли бы иметь в несколько раз большую эффективность, чем их химические аналоги.

Но есть одна проблема — создать ядерный реактор, который был бы достаточно легким и безопасным для использования вне атмосферы Земли, пока не удалось никому. Ученые и инженеры из компании Ultra Safe Nuclear Technologies представили свою конструкцию ядерного теплового ракетного двигателя, которая надежнее предыдущих версий этих двигательных установок и позволяет создавать вдвое больший удельный импульс.

Для питания двигателя инженеры предлагают использовать ядерное топливо в микрокапсулах из карбида циркония. В них будет содержаться уран с обогащением выше 5% и ниже 20%. Этот вид топлива все еще считается низкообогащенным, однако его не используют на атомных электростанциях, так как для получения электроэнергии в нем достаточно много радиоактивного элемента.

По словам разработчиков, предложенный вид топлива безопаснее предложенных ранее ядерных топлив. К тому же, оно позволяет двигателю работать при высоких температурах. Кроме того, создать такое топливо можно с помощью уже имеющихся технологий. Есть надежда, что новая технология может помочь создать ядерные двигатели, которые резко сократят время полета в дальний космос, а люди смогут долететь до Марса всего за три месяца.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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