SpaceX перенесла запуск украинского спутника на 13 января

"Сич" отправят в космос через три недели.

SpaceX перенесла запуск украинского спутника на 13 января
Фото: twitter.com/SpaceX

Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск украинского спутника "Сич-2-30" с 10 января на 13 января.

Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

"20 декабря, ГП «КБ «Южное» и нидерландская компания ISILaunch подписали протокол завершения интеграции космического аппарата «Сич-2-30» с ракетой-носителем Falcon 9 компании Space X. Это означает, что спутник полностью готов к запуску. В то же время компания Space X сообщила о переносе запуска миссии Transporter 3 с украинским спутником «Сич-2-30» с 10 на 13 января 2022 года», - написал Тафтай в фейсбуке.

Напомним, что создание космической системы дистанционного зондирования Земли "Сич" предусмотрено общегосударственной целевой космической программой на 2013-2017 годы и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 года.

Работы по созданию спутника ведутся с 2013 года.

В начале февраля президент Владимир Зеленский поставил задачу запустить спутник именно в 2021 году. Его собирались приурочить к 30-летию независимости Украины.

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