В ВОЗ заявили, что вакцина Pfizer имеет эффективность при штамме омикрон.

Такое заключение сделано на основе небольшого исследования в Южной Африке. Оно еще не прошло рецензирование.

В ВОЗ заявили, что вакцина Pfizer имеет эффективность при штамме омикрон.
Фото: КМДА

Существующие вакцины от коронавируса могут защищать людей, контактировавших с больными штаммом омикрон. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения после первых лабораторных тестирований в Южной Африке, пишет BBC.

Это исследование еще не прошло рецензирование. Согласно исследованию, вакцина Pfizer может дать в 40 раз меньше нейтрализующих антител против омикрона, чем от исходного штамма коронавируса. Однако способность нового штамма уклоняться от вакцинных антител неполная, говорит профессор, вирусолог Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал, руководивший исследованием.

Сигал считает, что вакцинация вдобавок к уже перенесенному ковиду может нейтрализовать заражение новым штаммом. Это свидетельствует о том, что бустерные дозы прививок могут принести значительную пользу.

Исследователи говорили, что наблюдалось падение уровня способности антител, производимых после вакцины, нейтрализовать новый штамм. Однако директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан заявил, что нет никаких признаков того, что омикрон будет более успешно уклоняться от вакцин, чем другие штаммы.

"У нас есть высокоэффективные вакцины, которые на данный момент доказали свою эффективность против всех вариантов с точки зрения тяжести болезни и госпитализаций, и нет причин ожидать, что будет иначе", - отметил он.

Первые данные свидетельствуют о том, что омикрон не переносится тяжелее, чем дельта или другие штаммы.

Данных о том, как от омикрона защищают другие вакцины, например Moderna, пока нет.

Напомним, генеральный директор Moderna Стефан Бансель предполагает, что против омикрон-штамма коронавируса потребуются новые вакцины. Это связано с тем, что этот вариант имеет большое количество мутаций в шипе, который отвечает за проникновение вируса в клетки человека.

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