Китай провёл испытания гиперзвукового глайдера с ядерным двигателем

Как сообщило издание Financial Times, в августе Китай провёл испытания гиперзвукового глайдера, который облетел земной шар, после чего направился к своей цели, продемонстрировав передовой космический потенциал и застигнув американскую разведку врасплох.

Китай провёл испытания гиперзвукового глайдера с ядерным двигателем

Источник: ft.com

О факте проведённых испытаний сообщили пять источников издания. Китайцы запустили ракету Long March 2C, на борту которой находился глайдер с ядерным двигателем. Он пролетел по низкой орбите, после чего направился к конечной цели. Согласно источникам, аппарат не долетел до цели примерно 30 км. Но даже с учётом этого американские источники, по словам Financial Times, признали, что Китай добился поразительных успехов в области гиперзвукового оружия, показав результаты, которых в США не ожидали: «Мы понятия не имеем, как они это сделали».

Сейчас разработкой гиперзвукового оружия занимаются РоSSия, Китай и США. В том числе это глайдеры, которые запускаются в космос на ракетах, но вращаются вокруг Земли за счёт набранного импульса. Их скорость в 5 раз превышает скорость звука, то есть они медленнее баллистических ракет. Однако они идут не по параболической орбите, а обладают способностью маневрировать, благодаря чему их очень трудно отследить и практически невозможно поразить. Вооружённый ядерной боеголовкой глайдер сможет преодолеть американские системы противоракетной обороны, рассчитанные на баллистические ракеты.

Сильнее всего военных специалистов США обеспокоил тот факт, что в теории такой аппарат может пролететь над Южным полюсом. Для американских военных это было бы действительно серьёзной проблемой, потому что их системы противоракетной обороны контролируют преимущественно северный маршрут.

Оружие было разработано предположительно в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики. О факте испытаний стало известно по косвенным признакам. Курирующий запуски Китайский исследовательский институт ракетной техники 19 июля сообщил о 77 запуске ракеты Long March 2C, а 24 августа было объявлено о 79 запуске. Про 78 запуск официальных сообщений не было, что и породило первые слухи о засекреченных испытаниях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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