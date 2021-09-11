Китай вывел на орбиту Gaofen 5 (02) — оптический спутник зондирования Земли в высоком разрешении

На этой неделе Китай осуществил успешное выведение на орбиту оптического спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen 5 (02). Его доставила в космос ракета-носитель Long March 4C, которая стартовала с площадки космодрома Тайюань 7 сентября в 11:01 по местному времени. Успешную реализацию миссии подтвердила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Изображение: CASC

По данным американской системы мониторинга космического пространства, китайский спутник был выведен на орбиту высотой 685 км и наклоном 98°. Это солнечно-синхронная орбита, находясь на которой аппарат будет проходить над одной и той же точкой поверхности Земли ежедневно в одно и то же время. Сам же Gaofen 5 (02) стал вторым из двух аналогичных аппаратов, разработку которых вели специалисты Шанхайской академии космических технологий (SAST), входящей в состав CASC. Спутник построен на базе платформы SAST3000 и несёт семь устройств для мониторинга атмосферы, воды и суши.

Согласно имеющимся данным, новый спутник присоединится к двум другим оптическим и радиолокационным аппаратам дистанционного зондирования серии Gaofen, которые совместно образуют Китайскую систему наблюдения Земли в высоком разрешении (CHEOS). Первый спутник Gaofen 1 в рамках этой программы был выведен на орбиту ещё в 2013 году. Первый спутник Gaofen 5 отправился в космическое пространство в 2018 году. О более новых аппаратах серии, таких как Gaofen 11, практически ничего не известно.



