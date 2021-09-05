Как далеко от Земли можно улететь на воздушном шаре

Порой у каждого из нас возникает желание улететь как можно дальше от этой планеты, а воздушный шар — наиболее доступный способ сделать это/ Обычный экскурсионный воздушный шар поднимет на высоту от 200 до 1500 метров, но есть экстремалы и среди воздухоплавателей.

Рекорд принадлежит японскому космическому агентству JAXA — целых 53 км! Правда, это беспилотник. Кстати, уже на 7 километрах человеку становится трудно дышать и альпинисты используют кислородные маски.

Для горения тоже нужен кислород. Чем выше мы поднимаемся, тем его меньше в окружающей атмосфере. Использование гелия спасёт нас от такой беды и, теоретически, мы сможем достигнуть космоса. Но что насчет безопасности пассажиров?

Не стоит забывать и про холод — каждый километр температура падает на 6 градусов. А значит, будет очень холодно. Уже существуют компании, работающие над проектами в сфере космического туризма. Zero 2 Infinity планирует подняться на высоту около 40 километров!

Сегодня Zero 2 Infinity запускает аэростаты с помощью ракеты-носителя, которая впоследствии отсоединяется от шара. Это открывает новые горизонты для космического туризма. Система запуска Zero 2 Infinity оказывает меньше воздействия на окружающую среду, что выгодно выделяет её среди обычных систем.



