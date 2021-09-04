Суд США решил, что искусственный интеллект не может значиться изобретателем в патенте

Компьютер, который создал что-либо с помощью искусственного интеллекта, не может быть внесён в патент в качестве изобретателя, поскольку только живой человек может быть изобретателем в соответствии с законодательством США. Таково решение федерального суда США по первому делу, которое является частью дискуссии о том, как обращаться с компьютерными инновациями.

Суд США решил, что искусственный интеллект не может значиться изобретателем в патенте

news2.ru

Федеральный закон требует, чтобы физическое лицо принесло присягу, что оно является изобретателем в заявке на патент, и окружной судья штата Вирджиния, ссылаясь на словарь и юридическое определение физического лица, постановил, что физическим лицом может быть только живой человек.

Проект «Искусственный изобретатель», которым руководит профессор права Университета Суррея Райан Эбботт (Ryan Abbott), положил начало глобальной работе над внесением компьютера в список изобретателей в патенте. Команда Эбботта привлекла основателя Imagination Engines Стивена Талера (Stephen Thaler) для создания машины, основной работой которой было изобретение чего-то нового. Власти ЮАР и Австралии согласились, что компьютер может числиться в списке изобретателей, хотя патентное ведомство последней обжалует это решение.

Эбботт намерен обжаловать решение американского суда. Он заявляет, что включение ИИ в список изобретателей не противоречит ни языку, ни Закону о патентах. Стивен Талер создал «творческую машину» под названием DABUS, которая изобрела контейнер для напитков и устройство для привлечения повышенного внимания людей. Команда Эбботта подала заявки в 17 патентных ведомств по всему миру, указав DABUS в качестве изобретателя.

Бюро по патентам и товарным знакам США отклонило жалобу Талера на то, что один из изобретателей, DABUS, не указан в патенте. В результате Талер подал апелляцию в окружной суд. Тем не менее, его заявление не нашло поддержки. Исследователь заявил, что решение суда мешает обеспечению охраны изобретений, созданных с помощью искусственного интеллекта, и что патентная защита этих изобретение доступна только за пределами США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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