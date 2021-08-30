Новый рекорд эффективности с двусторонними солнечными панелями

Учёные Австралийского национального университета разработали новый тип солнечных батарей повышенной эффективности. Сделав панели двусторонними, они поставили мировой рекорд — электричество вырабатывается от света, падающего и на переднюю, и на заднюю стороны батареи.

Австралийские учёные установили новый рекорд эффективности с двусторонними солнечными панелями

Источник: scitechdaily.com

По словам главы исследовательской группы доктора Кин Чен Фона (Kean Chern Fong), панели нового типа с лёгкостью обходят традиционные односторонние конструкции на базе кремния. Одна сторона такой батареи вырабатывает электричество от прямого солнечного света, вторая же захватывает свет, отражённый от земли и других объектов, давая прирост энергии в 30 %. По мнению авторов проекта, при возрастающей популярности солнечных панелей батареи нового типа уже в течение ближайших пяти лет смогут занять до 50 % рынка.

Новая технология не предполагает критического роста материальных затрат, все решения полностью совместимы с существующими производственными линиями. С учётом того, что эффективность передней панели составляет до 24,3 %, а задняя демонстрирует до 23,4 %, общий прирост в теории достигает 96,3 % по сравнению с традиционными односторонними решениями. На практике эффективность двусторонней панели составляет 29 %, что в любом случае является мировым рекордом.

Работа над проектом велась при поддержке Австралийского агентства по возобновляемым источникам энергии (ARENA) и Австралийского центра передовой фотоэлектрической энергии (ACAP).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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