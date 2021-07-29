Rocket Lab успешно отправила в космос американский военный спутник

Частная американская космическая компания Rocket Lab осуществила успешный запуск спутника Monolith для Космических сил США с помощью своей сверхлёгкой ракеты-носителя Electron. Пуск осуществлён со стартового комплекса компании в Новой Зеландии в 02:00 по местному времени. Таким образом, Rocket Lab выполнила первый успешный пуск после майской неудачи, когда проблемы со второй ступенью ракеты привели к потере полезной нагрузки.

Изображение: Rocket Lab

Спутник Monolith разработан Исследовательской лабораторией ВВС США . Примерно через час после старта он достиг целевой орбиты на высоте 600 км. На орбите аппарат будет использоваться для «исследования и демонстрации использования развёртываемой чувствительной поверхности, масса которой составляет значительную часть от общего веса спутника, для изменения его динамических свойств и проверки способности поддерживать контроль ориентации спутника».

Предполагается, что развёртываемые поверхности можно будет в будущем использовать для построения спутников меньшего размера, что будет выгоднее не только с финансовой точки зрения, но и в плане сложности разработки и производства космических аппаратов. Monolith также планируется использовать для тестирования технологий космической обороны.

Сегодняшний пуск 18-метровой ракеты-носителя Electron стал для Rocket Lab 21-м, причём четыре пуска были проведены в этом году. Отметим, что предыдущий пуск Electron, проведённый 15 мая, был неудачным. Во время полёты возникла проблема со второй ступенью ракеты-носителя, что привело к потере полезной нагрузки в виде двух спутников компании BlackSky Global, которая занимается геопространственной разведкой.



