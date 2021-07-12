Китайский марсоход показал 5 новых снимков

Красной планеты Китайское национальное космическое управление CNSA опубликовало новые фотографии поверхности Марса, сделанные первым китайским марсоходом Zhurong. На сегодняшний день аппарат находится на поверхности планеты уже 54 марсианских дня и преодолел более 300 метров.

CNSA

Сегодня, когда на поверхности Марса работает сразу несколько роверов, некоторые кадры уже не кажутся такими удивительными. Но стоит только подумать о том, как далеко находится Марс, и все сразу кажется совсем иным

Китайский марсианский зонд Tianwen-1, с которого был спущен марсоход, был запущен 23 июля 2020 года. В мае 2021 года посадочный модуль с Zhurong приземлился в южной части планеты, на обширной равнине в северном полушарии Марса. Неделю спустя Zhurong отделился от посадочного модуля и начал исследовать Красную планету, сделав Китай второй страной после США , которая приземлилась и запустила аппарат на Марсе.

CNSA

CNSA

С тех пор как марсоход прибыл на Марс, он двигался на юг и проводил наблюдения. Новые снимки показывают рельеф поверхности планеты.

Однако аппарат делает снимки не в хаотичном порядке. Во время своего путешествия радар наземного поиска, метеорологический монитор и детектор магнитного поля, установленные на аппарате, работают для проведения разведки. Когда марсоход сталкивается со специфическими формами рельефа, такими как скалы и песчаные дюны, детектор состава поверхности и многоспектральная камера включаются и начинают свою работу.

CNSA

CNSA



