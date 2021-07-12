Китайский марсоход показал 5 новых снимков Красной планеты

Китайский марсоход показал 5 новых снимков Красной планеты

Китайский марсоход показал 5 новых снимков

Красной планеты Китайское национальное космическое управление CNSA опубликовало новые фотографии поверхности Марса, сделанные первым китайским марсоходом Zhurong. На сегодняшний день аппарат находится на поверхности планеты уже 54 марсианских дня и преодолел более 300 метров.

Китайский марсоход показал 5 новых снимков Красной планеты

CNSA

Сегодня, когда на поверхности Марса работает сразу несколько роверов, некоторые кадры уже не кажутся такими удивительными. Но стоит только подумать о том, как далеко находится Марс, и все сразу кажется совсем иным

Китайский марсианский зонд Tianwen-1, с которого был спущен марсоход, был запущен 23 июля 2020 года. В мае 2021 года посадочный модуль с Zhurong приземлился в южной части планеты, на обширной равнине в северном полушарии Марса. Неделю спустя Zhurong отделился от посадочного модуля и начал исследовать Красную планету, сделав Китай второй страной после США, которая приземлилась и запустила аппарат на Марсе.

CNSA

CNSA

С тех пор как марсоход прибыл на Марс, он двигался на юг и проводил наблюдения. Новые снимки показывают рельеф поверхности планеты.

Однако аппарат делает снимки не в хаотичном порядке. Во время своего путешествия радар наземного поиска, метеорологический монитор и детектор магнитного поля, установленные на аппарате, работают для проведения разведки. Когда марсоход сталкивается со специфическими формами рельефа, такими как скалы и песчаные дюны, детектор состава поверхности и многоспектральная камера включаются и начинают свою работу.

CNSA

CNSA


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина Pfizer не может противостоять коронавирусу Дельта: нужна третья дозаВакцина Pfizer не может противостоять коронавирусу Дельта: нужна третья доза
В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против covid-19 — компании Johnson & JohnsonВ Украине зарегистрировали еще одну вакцину против covid-19 — компании Johnson & Johnson
Для миллионов людей с пересаженными органами вакцина от COVID-19 оказалась неэффективнаДля миллионов людей с пересаженными органами вакцина от COVID-19 оказалась неэффективна
Метан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёныеМетан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёные
Британский миллиардер Брэнсон планирует полететь сегодня в космосБританский миллиардер Брэнсон планирует полететь сегодня в космос
Блок рекламы


Похожие новости
Увеличение мощности солнечных панелей за счёт новых технологий сделает такую энергию более дешёвойУвеличение мощности солнечных панелей за счёт новых технологий сделает такую энергию более дешёвой
В Турции третья фаза исследований CoronaVac показала эффективность в 83%
Вакцина CoronaVac на 86,3% предотвращает смерть от новых штаммов ковида, - исследованиеВакцина CoronaVac на 86,3% предотвращает смерть от новых штаммов ковида, - исследование
NASA впервые показало ракету, на которой астронавты полетят на ЛунуNASA впервые показало ракету, на которой астронавты полетят на Луну
Марсоход Perseverance отправился к месту проведения своих первых исследованийМарсоход Perseverance отправился к месту проведения своих первых исследований
Китайский робопёс Unitree Go1 поступил в продажу за $2700 — он может следовать за хозяином и принести водыКитайский робопёс Unitree Go1 поступил в продажу за $2700 — он может следовать за хозяином и принести воды
Учёные в 100 раз повысили выработку энергии из «мусорного» тепла с помощью новых оптических антеннУчёные в 100 раз повысили выработку энергии из «мусорного» тепла с помощью новых оптических антенн
NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity на горе Мон-МеркаNASA опубликовало снимок марсохода Curiosity на горе Мон-Мерка
Впервые в истории — китайский аппарат осуществил успешную посадку на МарсеВпервые в истории — китайский аппарат осуществил успешную посадку на Марсе
Марсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссииМарсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссии
Последние новости
Подгружаем последние новости